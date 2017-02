Infonerja.com.-

Lo que he visto hoy en el centro de salud de Nerja, quedara como un recuerdo en mi retina.

En unos aprox. 16 metros cuadrados se hacinaban unas 50 o 60 per-sonas de las cuales 1/3 eran niños que vistaban al pediatra o al fisio

Todos juntos como si de una gran familia se tratase,cabe destacar la falta de respeto de los alli presentes,hablando en voz alta sin poder escuchar al medico cuando te llaman.

Y sin contar que hay que pasar por unos pasillos estrecho con el consiguiente peligro para ancianos y niños.contando que habrian unos 6 carros de bebe.

Mi denuncia no va para ellos,ya que ellos y nosotros pagamos el infortunio de un ayuntamiento que ni antes ni ahora haran nada por resolver el problema.

Sra. alcaldesa y concejales de los grupos pòliticos de este ayunta-miento.

No creen que ya es hora que un pueblo como Nerja con algo mas de 20.000 habitantes y en epoca estival se puede doblar,necesitemos un centro de salud acorde a las caracteristicas de lo que es en si el pueblo y lo que ello demanda,se pusieron trabas porque el anterior gobierno no congeniava con la junta de Andalucia por ser de partidos politicos diferentes,y eso no es una escusa,y ahora que en el gobierno andaluz hay tanta variedad pintoresca de partidos afines al mismo sentimiento que tiene el gobierno de Nerja.

Aqui hay mucho que hacer y si los puestos que tienen les viene grandes abandonelos para gente que de verdad mire por este pueblo.

Estan perdiendo un tiempo precioso,saben de sobra que en las proximas elecciones no van a ganar,pero mientras, mantengan la cabeza alta y con dignidad.

Miguel Navarro