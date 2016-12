Ríos de suciedad en Playa de Burriana

Infonerja.com.-

Desde hace años, el tramo de tubería de saneamiento municipal que discurre a lo largo del antiguo Paseo de Carabineros ( actualmente cortado ) desde la escalera de bajada del Mirador del Bendito hasta las proximidades de la escalera del Parador de Turismo, se encuentra en tan penosa situaciòn de mantenimiento que presenta frecuentes roturas vertiendo, cada dos por tres, sus aguas fecales hacia la playa, formando “rios” de mierda sobre la arena; que como todo “rio” que se precie, terminan desembocando en el mar y despidiendo el consiguiente nauseabundo hedor, así como constituyendo un peligroso foco de insalubridad.

El anterior equipo de Gobierno ha conocido el problema y no ha hecho prácticamente nada, para solucionarlo; y el actual, aparte de buenas intenciones, tampoco; Y lo que es peor : No parece tener plazo ni proyecto a la vista para ello.La Jefatura de Costas, hasta ahora, no se ha dado por enterada, y otro tanto sucede con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía; tan diligente cuando se trata de comprobar la calidad de las aguas de las piscinas comunitarias . Total. Unos por otros la casa sin barrer. En la actualidad parece que todo está pendiente de la finalizaciòn de los trabajos de la Depuradora, que por unas u otras razones se está demorando; Y, de momento “sine die”.

Nerja es un municipio que vive principalmente del turismo, y los vertidos de mierda invadiendo, desde hace años, una de sus playas mas emblemáticas, no parece que sea la mejor tarjeta de presentaciòn para acudir a Fitur, a vender el producto, en el mercado internacional, ni para solicitar las tan cacareadas banderas azules para presumir de ellas en verano. A pesar de lo cual , y hasta ahora, tales vertidos, no parecen importarle a nadie con responsabilidades tanto en materia de Costas, como de Medio Ambiente , Sanidad o Turismo. Y ni siquiera los ecologistas, tan ubícuos y combativos en- determinadas ocasiones, han abierto la boca para denunciar tales vertidos.

¿ Hasta cuando ?

Un apestado