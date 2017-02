Ytre Suløen Jass-Ensemble & Tricia Bouttè en el CCVN

Tendrá lugar hoy miércoles, día 1, a partir de las 21:00 horas, con un precio de entrada de 20 euros.



Durante más de 40 años como grupo, el octeto noruego Ytre Suløens Jass-Ensemble & Tricia Boutté ha desarrollado un estilo enraizado en la música tradicional de Nueva Orleáns y en el gospel. Como resultado, sus conciertos son una explosión de humor, alegría e incluso lágrimas, y resultan educativos.

Desde el año 1973, Ytre Suløens Jass-Ensemble, uno de los más destacados y emblemáticos grupos de jazz de Noruega, ha realizado giras por el mundo en especial por USA, Europa y África. Su sonido tradjazz y New Orleans hace que se les reconozca fácilmente en sus apariciones en TV y radio por todos los continentes.

Han grabado más de 20 CDs, y en sus muchas giras de conciertos han contado con fantásticas colaboraciones de artistas de New Orleans y Noruega, pasando por el jazz, pop, rock y ópera. Entre otros, Jan Teigen, Jan Werner, Øivind «Elg» Elgenes, Wallace Davenport, Karin Krog y Aline White. Pero desde 2001 su más fiel colaboradora es la cantante Tricia Boutté.

Durante más de 40 años, YSJE han tocado sin parar, pero no parece que sea el final de sus aventuras, más bien al contrario; cada día se renuevan, nuevos colaboradores, sean solistas, orquestas o coros, aparecen continuamente para insuflar nuevas fuerzas. Los miembros del grupo cambian como cambia el contenido de los conciertos. El repertorio es enorme y está en constante evolución, y el estilo varía del trad jazz en clubes y salas de conciertos, hasta gospel en iglesias.

YSJE, que fue el primer grupo noruego en tocar en el festival de jazz de New Orleans en 1976, se convirtió en un asiduo a esta cita, siendo nombrados miembros de honor de la ciudad. New Orleans ha influido en su música, jazz tradicional americano, pero no les ha limitado para desarrollar estilos e influencias personales.

Sus conciertos recogen el espíritu y el ambiente de esta ciudad, entreteniendo con alegría y pasándoselo en grande manteniendo un estilo perfecto basado en los años 20-30. Como resultado, sus conciertos son una explosión de humor, alegría e incluso lágrimas, y por qué no decirlo, resultan incluso educativos con un repertorio que encandila tanto a músicos como al público.