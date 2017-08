Bolsa de empleo sin actualizar

Infonerja.com.-

Esto va de peor en peor boy al ayuntamiento para informarme de que puesto tengo en la bolsa y me dicen que todavía no está actualizada y no aparece mi nombre entonces para que echo una solicitud esto es una vergüenza de cien que la boda esta era mejor si para los que ellos quieren para los suyos bueno como nos engañan y cada vez más emigrantes no del pueblo si no de fuera esto no puede seguir a sin no soy racista pero en mi casa no entra nada más que la ayuda y ya se acaba y estoy indignado de estos políticos que no hacen bien las cosas y después pasa por su lado y parecen que son más que uno si gracias al pueblo están cobrando en fin es mi opinión opinen si están de acuerdo con migo gracias indignado y rabioso

Miguel