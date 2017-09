Falta de señalización a la salida de la gasolinera

Infonerja.com.-

Bueno pues hace un rato viniendo hacía mi casa me encuentro una señora mayor extranjera saliendo de la gasolinera Cepsa como podeis ver en la foto reflejada con el color rosa si si …ya iba la señora por ahí, de normal todos los días veo gente haciendo la salida reflejada en la linea azul…entiendo que hay quien lo hace a posta (he llegado a ver incluso caravanas haciendo la “pirula”) pero también imagino que hay gente como la señora de esta mañana que no tenía ni idea de donde se estaba metiendo…

No sé a quién corresponde la resposabilidad si a tráfico o al ayuntamiento, policía….pero creo de deberían poner algún tipo de señal más y a ser posible más grande y luminosa porque evidentemente con la que hay no es suficiente. Espero que no tenga que ocurrir una desgracia para que lo tengan en cuenta y la pongan.

Ana