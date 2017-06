Más vale tarde si la dicha es buena

Infonerja.com.-

En su día, el 23 de diciembre de 2015 y bajo el título “Acequia peligrosa”, la cual reproduzco nuevamente, denuncié a través de este medio esta deficiencia tan grave. Pues bien, después de una año y medio, alguien se ha dado cuenta de la necesidad “urgente” de no hacer oídos sordos a tal denuncia. Enhorabuena Sr. Concejal/a de turno, dele gracias al destino que en todo este tiempo no haya ocurrido desgracia alguna. No voy a entrar en más comentarios. Lo dicho está, en el título de la denuncia.

Muchas gracias.

Jadelca

Denuncia del 23/12/2011

La fotografía que aparece en la denuncia corresponde a la acera de bajada /subida hacia el Lidl. Supongo que se trata de suelo público de nuestro Ayuntamiento.

El Señor Concejal de Urbanismo debería caer en la cuenta de que es una acera transitada y en la que se encuentra la acequia mostrada con una profundidad de al menos un metro y sin protección alguna. Hace dos días pasé por ese punto y no me quiero imaginar si algún transeúnte cayera por accidente en esta acequia. Creo que no lo contaría.

Puedo asegurar que la responsabilidad civil sería de nuestro Ayuntamiento, y Dios no quiera que ocurra tal accidente, pero eso sí, se merecerían una buena querella por dejación y abandono.

Por favor, que tomen nota y subsanen esta deficiencia grave lo más pronto posible.