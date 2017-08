Para esto ha quedado el timon

Infonerja.com.-

Muy bonito el timon en el paseo, pero resulta que ahora sirve para que un señor haga su negocio, que me parece estupendo que la gente se gane la vida, tal y como esta, de una manera decente, pero ahora no se puede utilizar para hacerse fotos porque este señor se plantifica ahi, vestido de capitan de barco y te dice que fotos no sin echar moneditas.

Un visitante asiduo