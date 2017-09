Que pasa en la escuela municipal de futbol

Infonerja.com.-

Me gustaria k algun directivo o la señora Cristina nos explicara a los padres porque se esta echando a los niños de las instalaciones municipales. Este año a habido una espanta de niños a otros pueblos, k seria otra cosa pa preguntar, pero es k a esos niños que se han ido a otros clubs se les hecha del campo. Esta claro que no podran entrenar pero quien tiene el poder o el derecho de echarlos de las instalaciones no dejándolos estar siquiera en las gradas por estar entrenando en otro club Son unas instalaciones municipales en la k deberia poder estar cualquier niño de Nerja pero parece k no, incluso escuchando k a ver si los niños se van a otras partes y el club de Nerja va a ser el gilipollas. Señores asi van a volver los niños corriendo verguenza les debería dar

Mili