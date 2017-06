Vuelta a la exclavitud

Infonerja.com

Qué le está pasando al pueblo de Nerja? Con el tiempo parecería lógico ir a favor de la evolución para mejorar las condiciones, en este caso hablo de las laborales; y más, cuando vemos años tras años la cantidad de turistas que vienen a esta localidad y entran en nuestras tiendas a comprar.

Con la excusa de la crisis, entiendo que las condiciones laborales no eran las favorables para el trabajador, pero a día de hoy, con una ocupación hostelera que ha sido mayor del 100%, tengamos a los trabajadores como esclavos. Firmando contratos de 40 horas semanales cuando en realidad echan más de 10 horas al día ( 13 inclusive) , por un sueldo ridículo (600€, 700€, y señores una dependienta más de 9 horas por 850€ no vayan a creerse que está bien pagado, que las dependientas hacen muchisimas funciones sin parar y sin envidiar el ajetreo que tiene la hosteleria( y sin propinas encima) y sin cubrir festivos y sin respetar días libres.

Como permite, este pueblo, que vengan empresarios de otras localidades o países, y permita que exploten a su gente, al pueblo? Qué pasa con los organismos de inspección?? Son “coleguitas” no? Que pasa con este tripartito que iba a cambiar estas ciertas condiciones laborales? Como es posible que hagan oídos sordos, y se siga machacando al pueblo tan brutalmente con sus condiciones esclavistas? Por qué el empresario de Nerja, empieza a ser más consciente de que sus trabajadores son la cara de lo que vendan en sus tiendas/restaurantes y lo empiezan a cuidar un poco? Que no pueden pagarle lo que le corresponden? No abran hasta las 12 de la noche (que ya sabemos que esto nunca se cumple y es ” hasta que pase el último guiri”)

Filomeno