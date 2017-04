Ciudadanos critica la falta de previsión en la gestión del parking de Burriana

A pocos días de empezar la Semana Santa, el aparcamiento aún no está operativo.



A los problemas habituales para aparcar el coche, hay que sumar el cierre del parking subterráneo de Burriana en plena temporada turística, una infraestructura que no es la primera vez que se clausura.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Nerja se pregunta por qué no se ha abierto antes, sumándose así a las peticiones vecinales que ya el pasado jueves día 30 de marzo, durante el último pleno municipal, solicitaron al Consistorio la apertura de esta infraestructura que cuenta con 241 plazas para vehículos.

Desde el Ayuntamiento, la concejala responsable del área, Cristina Fernández (EVA-Podemos), ha asegurado que esta situación ya está prevista y que, de hecho, se iban a adelantar a la apertura con respecto al año pasado. Precisamente, ante esta última afirmación, Ciudadanos no entiende las palabras de Fernández ante la cercanía temporal del inicio de las vacaciones de Semana Santa.

Por tanto, Ciudadanos entiende que ha habido una falta de previsión desde el Gobierno, ya que no es comprensible que el aparcamiento esté cerrado a las 10 de la noche y no se amplíe el horario, como piden los hosteleros de la zona. “No es normal que un cliente no pueda dejar su coche porque el aparcamiento cierra a las diez de la noche. Así no se da servicio a los turistas ni se ayuda a los hosteleros”, aseguran desde el sector.

Esta obra costó 2,6 millones de euros y, por su ubicación, resolvería en buena medida los problemas de aparcamiento en la zona, ya que en la playa de Burriana existe una manifiesta falta de plazas de estacionamiento. A esta situación hay que añadir las obras de la depuradora, que han reducido el número de plazas en la zona, por lo que se antoja indispensable la puesta en marcha del citado parking.