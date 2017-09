Ciudadanos pide que se aumenten las subvenciones

María del Carmen López llega a un acuerdo con el PP para que las ayudas crezcan un 52% este año.

“Desde Cs observamos cómo el supuesto equipo de gobierno de la transparencia sigue siendo opaco. En esta ocasión, nos ha traído un listado de subvenciones sin criterio alguno, sin escuchar las necesidades de las entidades y sin darle participación a la oposición: simplemente se copian año tras año los mismos importes. Y, como ya recogíamos en nuestro programa electoral, pensamos que es hora de revisarlas y de dotarlas de mayor presupuesto, ya que a día de hoy el Consistorio tiene esa posibilidad”, ha declarado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Nerja, María del Carmen López.

La edil de la formación liberal ha lamentado que, una vez más, el equipo de gobierno no cuente con Ciudadanos para consensuar los acuerdos que se llevan a pleno. “Sigue creyendo que tienen mayoría absoluta y no quiere sacar nada adelante. Solo busca el espectáculo y victimismo pleno tras pleno. En el Ayuntamiento no necesitamos este triste espectáculo y sí gente que sepa gestionar y quiera sacar proyectos, y la prueba la tenemos en el último pleno, donde traen modificaciones de crédito para obras que ni siquiera tienen proyecto. Lo que deberían haber traído a pleno son las partidas para poder hacer urgentemente los proyectos de estas obras”, ha puntualizado la edil.

Por último, la portavoz naranja celebra que el tripartito haya recapacitado y convocado la mesa de trabajo con la oposición para tratar el asunto de las subvenciones. Desde Ciudadanos, tras las reuniones mantenidas con los diferentes colectivos y clubes deportivos para conocer sus proyectos y necesidades actuales, “seguimos trabajando para adecuar las subvenciones a dichas necesidades, siempre dentro de las posibilidades presupuestarias de nuestro Ayuntamiento”, ha concretado López.

La formación naranja es consciente de que, por falta de tiempo, este año no se podrán tener en cuenta los diferentes criterios para la obtención de las subvenciones, pero Ciudadanos cree que este año si se pueden aumentar, por lo que junto con el otro partido de la oposición (PP) ha presentado una propuesta conjunta que eleva la dotación de los 269.000 euros propuestos por el tripartito a los 411.000, un 52% de incremento (142.000 euros más), “que contribuirá a mejorar al buen desarrollo de las actividades de las asociaciones y clubes”.

“Esperamos que esta propuesta se lleve para su debate en el próximo pleno de este mes de octubre, tal y como le hemos pedido al equipo de gobierno y que éste se sume a la misma”, ha concluido.