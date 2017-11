Cs critica la negativa del PP a emprender un camino de regeneración política

Sin embargo, el PP considera injustificados los ataques y los motivos que alegan para no respaldar el acuerdo.



El portavoz de Ciudadanos en la provincia de Málaga, Carlos Hernández, ha aclarado el motivo esgrimido por la formación liberal para no firmar la moción de censura con el Partido Popular en el municipio de Nerja.

Hernández ha reconocido la existencia de un “Acuerdo de cumplimiento de compromisos para reactivar Nerja presentado por el Grupo Municipal de Ciudadanos” y ha explicado que el Partido Popular no puede firmar uno de sus puntos clave, el que hace referencia a la regeneración en el municipio, por mantener como cargo público a una persona investigada en un caso judicial que ha causado una especial alarma social.

“Parece que la actitud de una parte del PP es verter falsedades en los medios de comunicación con la intención de confundir al pueblo de Nerja”, ha explicado Hernández, quien se ha mostrado muy firme en que la única razón por la que el acuerdo sigue sin resolverse es “la negativa de PP a limpiar su casa”.

En este sentido, Hernández ha desgranado el compromiso exigido por Ciudadanos en materia de regeneración “y el que el PP incumple en su primer punto”, el relativo a “separar de inmediato a cualquier cargo público si se produjese la investigación judicial por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.

“Las condiciones que Cs impone en todos los lugares de España no implican la negativa total a una posible moción de censura, pero sí tenemos claro que ésta tiene que darse bajo las condiciones de limpieza institucional y transparencia que nos exigen los nerjeños y que forman parte de los valores institucionales de nuestra formación”, ha aclarado el portavoz provincial.

En este sentido, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Nerja, María del Carmen López, ha lamentado que se “antepongan los intereses partidistas al de los vecinos de Nerja” y ha reiterado que el citado acuerdo de compromiso contiene más de 50 medidas concretas para impulsar el municipio que se convierten en beneficios directos para los vecinos. “Cs quiere soluciones y que se reactive el municipio de Nerja”, ha reiterado.

Por último, la formación liberal ha aclarado que tanto el grupo municipal de Cs Nerja como la Secretaría de Acción Institucional, que ostenta la también diputada provincial Teresa Pardo, han llevado a cabo negociaciones para sacar a Nerja de su estancamiento y que fue precisamente Pardo quien abortó cualquier tipo de acuerdo con el PP sobre este asunto en vista de que los populares se negaban a cumplir con las exigencias naranjas de regeneración.

Sin embargo, el PP de Nerja considera injustificados los ataques de Ciudadanos y los motivos que alega para no respaldar el acuerdo que devuelva a Nerja a la senda del crecimiento y la actividad.

Los populares quieren dejar meridianamente claro que en los propios estatutos del Partido Popular se establece con garantía y transparencia el momento procesal en el que un cargo público debe ser apartado de sus responsabilidades, y esas circunstancias no se dan en Nerja. El código ético del partido dictamina que ese momento es la apertura de juicio oral.

A eso se suma que, de prosperar la causa, sería por presuntas irregularidades administrativas y nunca por supuesta corrupción política. El PP es el primero que mantiene “limpia” su casa, pero con unas normas propias, garantistas y transparentes.

Además, esta circunstancia no ha sido impedimento para avanzar las negociaciones en los últimos meses entre ambas formaciones hasta llegar al momento de cerrar el acuerdo. Ciudadanos conocía desde el principio la situación del concejal ahora puesto en entredicho, y aún así remitió el texto de la propia moción y el acuerdo con las iniciativas que iba a adoptar el nuevo Gobierno municipal para ser firmado.

“La incongruencia de los responsables de la formación naranja les lleva a ignorar que esa misma situación procesal no sólo afecta a otros concejales de la actual corporación, sino a la propia alcaldesa de Nerja, a la que mantienen en el poder mientras mantienen su decisión de no firmar la moción. Es la misma situación que afecta además al actual delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, y sin embargo como socios del gobierno socialista no piden apartar de su cargo”, afirman los populares.

Frente a una alcaldesa investigada, el Partido Popular propone la elección de una candidata a la Alcaldía que está libre de toda sospecha, que forma parte de la lista que obtuvo el mayor número de votos en Nerja, y que por tanto es parte de un equipo de personas que cuenta con la mayor cuota de confianza de sus vecinos para regir el Ayuntamiento.

“Si es el único impedimento que lleva a Ciudadanos a no firmar el acuerdo, serán los responsables de esta formación los que tengan que explicar a los vecinos de Nerja por qué propiciaron el actual Gobierno municipal, por qué han permitido transcurrir todo este tiempo de parálisis y desgobierno en el pueblo y por qué, después de haber generado unas expectativas reales de cambio, ahora vuelven a negar a los nerjeños la posibilidad de recuperar una gestión seria, rigurosa y eficiente en su Ayuntamiento”, concluyen desde el Partido Popular.