Daphne & Nicky en concierto

El dúo malagueño de Jazz y Bossa Nova presenta su disco “Just the two of us…”

Daphne & Nicky componen una formación bien consolidada en el panorama musical de la Costa del Sol. Una dilatada carrera los respalda en los diferentes escenarios que visitan. Actualmente se encuentran en plena gira de presentación de su nuevo trabajo “Just the two of us…“ y mañana viernes, día 6 desembarcan en Nerja para deleitarnos con su impecable y cercano directo.

“Just the two of us…“ es un título que describe a la perfección lo que nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo del dúo malagueño. Un disco grabado íntegramente en directo y tan intimista que está protagonizado solamente por dos componentes: una voz cálida, femenina y profunda, acompañada por el suave sonido de una guitarra que es casi una segunda voz, como si de una conversación de cama se tratara, música entre dos que crea un ambiente hipnótico y envolvente entre el público.

Con otros tres discos en el mercado y tras muchos años de colaboración, éste es el primer trabajo realizado exclusivamente en dúo por estos dos grandes artistas afincados en Torremolinos, por fortuna para los amantes del Jazz en la zona, a pesar de sus diferentes procedencias y experiencias vitales, en las que podemos encontrar influencias de Costa Rica, Francia, Estados Unidos, Madrid, Andalucía. Una rica mezcla cultural que se plasma en un estilo propio de interpretar el Jazz y la Bossa Nova.

Este concierto tendrá lugar a partir de las 21:00 horas y se celebrará en el Centro Cultural Villa de Nerja, con un precio de entrada de 10 euros.