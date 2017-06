El municipio estrena una red de contenedores para reciclar pilas

Se han instalado 15 de los 21 que se colocarán en total.

La Delegación de Medioambiente de la Mancomunidad ha hecho entrega al Área de Medioambiente del Ayuntamiento de 21 nuevos recopiladores de pilas para su recogida selectiva.

Esta primera fase de implantación de 15 contenedores ya es una realidad, la cual tiene como objetivo controlar este residuo que contiene metales pesados y si no son bien gestionados suelen ir a parar a nuestros vertedores o a la naturaleza causando daños que repercuten al final en nuestra salud y en la calidad de nuestro entorno.

Las ubicaciones de los distintos puntos de reciclaje son C/ Antonio Ferrandis, Avenida del Mediterráneo, Avenida Europa, Carretera de la Cueva, C/ Dámaso Alonso, C/ Filipinas, C/ Frigiliana, C/ Mérida, C/ Pescia, Plaza de la Ermita, Prolongación de Carabeo, C/ San Miguel (Maro), Plaza España y en las aceras de Supersol Capistrano y Pescia.