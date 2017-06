En la noche de San Juan: ¡que el mar no atrape tu basura!

Tener unos mares limpios es tarea de todos.

Hoy viernes, día 23, habrá luna nueva y por lo tanto habrá marea viva. El nivel del mar en pleamar será uno de los más altos del año, y ocurrirá justamente en torno a las 5 horas de la madrugada cuando aún no haya terminado la fiesta y no dé tiempo a los servicios municipales a limpiar los residuos producidos tras la celebración de las hogueras. Por ello, instamos a hacernos, hoy más que nunca, responsables de nuestros residuos para que no los atrape la marea y acaben en el mar.

Las mareas son un cambio periódico del nivel del mar que tiene lugar debido a la atracción que la luna y el sol ejercen sobre la Tierra. Es por ello que las mareas están condicionadas por la posición de estos astros. Durante la luna llena y la luna nueva el sol, la luna y la Tierra se encuentran alineados, lo que da lugar al fenómeno de mareas vivas: pleamar (marea alta) y bajamar (marea baja).

No podemos permitir que la “dejadez ambiental” que suele venir acompañando a los tradicionales festejos de la noche de San Juan haga terminar nuestra basura en el mar, fuente de vida, de recursos y hábitat de numerosos ecosistemas. La basura que no recojamos acabará mar adentro con las conocidas consecuencias que tienen sobre el medio marino: no desaparece en cientos de años y puede llegar incluso a nuestros platos a través de la cadena alimentaria.

Os animamos a celebrar la noche de San Juan pero de manera responsable con el medio ambiente. Concienciación y diversión deben ir de la mano. Es importante que desde el municipio se dispongan más cubos de basura en las playas y alrededores. Sin embargo, todos los ciudadanos tenemos la obligación de recoger los residuos de las playas de la fiesta de la noche más corta del año.

Si dejamos la basura en la playa, indudablemente la marea se la llevará. Tener unos mares limpios es tarea de todos, ya que todos sufrimos las consecuencias de su contaminación.