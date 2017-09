La Junta inicia un expediente sancionador contra Nerja

La sanción podría alcanzar los 150.000 euros.

La Junta de Andalucía ha comunicado a diez municipios de la provincia, entre los que se encuentra Nerja, el inicio de expedientes sancionadores por estar vertiendo aguas fecales sin ningún tipo de depuración; localidades que han estado pagando un canon de vertido por no disponer de infraestructuras de saneamiento.

“Desde 2015 hay una directiva europea que no permite autorizar vertidos de aguas no depuradas o que no alcanzan unos parámetros mínimos de depuración, por lo que todos los incumplimientos que estamos detectando están siendo objeto del correspondiente expediente sancionador” ha explicado el delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, en unas declaraciones hechas en un conocido diario.

Nerja es el único municipio de la provincia que sigue sin tratar sus aguas residuales. Las obras de la depuradora comenzaron en enero de 2014 pero, a día de hoy, se encuentran paradas.