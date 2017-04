Mañana domingo, el municipio celebrará el Domingo de Ramos

En Nerja, esta a procesión cuenta con gran historia y tradición puesto que data de mediados del siglo XVII.

Mañana domingo, día 9, se celebrará el Domingo de Ramos en la localidad, en la que, a las 12:00 horas se procederá a la Bendición de Ramos en la puerta de la Ermita de Nuestra Señora de las Angustias.

La procesión partirá desde la Plaza de la Ermita, pasando por C/ Angustias, C/ Pintada, C/ Puerta del Mar y Paseo Balcón de Europa hasta llegar a la Iglesia de Parroquial de El Salvador en la que, a las 12:30 horas, se celebrará la Eucaristía.

En este día la iglesia católica recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías y lo recibió con palmas y ramos de olivo.

La procesión del Domingo de Ramos en Nerja cuenta con gran historia y tradición puesto que data de mediados del siglo XVIII. De hecho, la primera hermandad fundada en el municipio fue la de la Esclavitud del Santísimo (1715), que entonces acompañaba al sacerdote en los actos litúrgicos.