Programa de la Feria de Nerja para el día 10 de octubre

El programa para el cuarto día de la Feria de Nerja es el siguiente:

12.00 horas. Gran Diana Musical desde los Arcos del Balcón de Europa, a continuación Brasstown Band recorrerá las principales calles de nuestro pueblo.

12:30 horas. Gran Desfile de Carrozas Alegóricas, presidida por la Reina de las Fiestas y el Caballero de Nerja 2017. Itinerario: Parque Verano Azul, c/ Antonio Ferrandis “Chanquete”, c/ Jaén, Diputación, Granada, San Miguel, Pintada, Puerta del Mar, Balcón de Europa, c/ Carmen para finalizar en Plaza Cavana.

13.00 horas. Balcón de Europa. Espectáculo Flamenco con la Compañía de Ángela Márquez y su espectáculo “De Bronce”. Al cante Manuel Rodríguez Sevillita, a la guitarra Manuel “El Yunke”, al baile Ángela Márquez y como artista invitada Fátima Márquez.

16.30 horas. Balcón de Europa. Proyecto Mandarina.

17.30 horas. La Charanga Vaso Largo realizará el tradicional pasacalle.

18:00 horas. Balcón de Europa. Actuación de la Academia de Baile Infantil de Ángela Márquez.

18:45 horas. Balcón de Europa. Actuación del Coro Flamenco El Lerele

20:00 horas. Santa Misa en honor de San Miguel Arcángel y Ntra. Sra. De las Angustias, acompañada por el Coro Rociero de la Peña Nerjeña.

20:30 horas. Solemne Procesión de nuestros Santos Patronos por las calles de nuestro pueblo. En la ermita de Ntra. Sra. de las Angustias tendrá lugar el tradicional Castillo de Fuegos Artificiales.

23.00 horas. Caseta Municipal. Plaza de España. Contaremos con el artista de moda DeMarco Flamenco: Entrada: 10 Euros.