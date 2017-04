Una decena de tronillos participarán en el desfile infantil de Semana Santa

Cofradías, colegios, grupos de baile y vecinos estarán presentes en el recorrido por las calles de la localidad.

Una decena de tronillos participarán hoy sábado, 8 de abril, en el desfile infantil de Semana Santa.

Dos adultos acompañarán cada tronillo y el recorrido tendrá salida desde los bajos del Ayuntamiento a las 17:30 horas, aunque los participantes se tendrán que concentrar previamente en la plaza de España.

El desfile pasará por la Plaza de España, Balcón de Europa, Puerta del Mar, C/ Pintada, C/ Ánimas, C/ Granada, C/ Carmen, Balcón de Europa y culminará en los bajos del Ayuntamiento.