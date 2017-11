Vuelve el bulo de “No marcar 90#”

La Policía Nacional recomienda no difundir este mensaje.

“Vuelve a pegar fuerte el bulo del No marcar 90# “. Con estas palabras ha presentado la Policía Nacional en su cuenta de Facebook el último (que no nuevo) bulo que está circulando en grupos de WhatsApp, que recomienda a los usuarios no difundir por su falsedad.

La cuenta de la Policía Nacional sigue dando consejos a los internautas para que no caigan en bulos o estafas que circulan por la Red.

Si bien muchos de estos contenidos tienen finalidades maliciosas como aquellos que buscan suscribir a los usuarios a servicios de SMS Premium u otras estafas, otros no son más que simples bulos que circulan incordiando a los usuarios de forma constante. Tal es el caso del último que las autoridades han destapado en su última publicación, titulado “No marcar 90#”.

Se trata de una imagen que se está difundiendo a través de WhatsApp con especial incidencia en los grupos, donde llega a un mayor número de usuarios. En ella se puede ver una fotografía a una supuesta hoja publicada por la Dirección General de la Policía en la que se advierte de los falsos peligros de dicha marcación.

En la imagen se dan los pasos de la supuesta estafa. “Primero llaman diciendo que son del Servicio Técnico de Telefónica. Con la excusa de estar realizando comprobaciones en la línea piden marcar 90#. Una vez hecho te dicen que no hay problemas y te dan las gracias”, explican.

A continuación detallan el supuesto resultado: “Han convertido tu línea en receptora de llamadas del teléfono desde el que han llamado, con lo cual todas las llamadas que hagan ellos te las cobrarán a ti”. “Las compañías telefónicas no saben cómo detener esta trampa ni cómo evitar este fraude”, concluye un texto que como no podía ser de otra manera anima a los receptores a difundirlo al máximo entre sus contactos.

Así pues, si cualquiera recibe esta imagen en WhatsApp o por otros medios como Facebook se recomienda ignorarlo y no difundirlo para evitar confusiones.