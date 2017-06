De aquellos polvos vienen estos lodos

Me viene al pelo este dicho, para referirme a la continua vergüenza que aflige nuestro pueblo y la pésima imagen que damos de él cada verano, cuando se desparraman a lo largo de nuestro litoral vastas (esta palabra tendría que ponerla también con b), manchas de “residuos sólidos”, (¡menudo eufemismo!), o lo que es más fácil de comprender: mierda flotante en el mar. Siento bochorno, y no precisamente por el calor, al ver cómo la mala situación sanitaria, paisajística, ecológica y turística, a causa de las ya famosas “natas” que flotan en nuestro mar desde hace ya muchísimo tiempo, no mejoran, sino todo lo contario.

Se explica el dicho que da título a mi editorial como que la mayor parte de los males que se padecen son la consecuencia de descuidos o errores anteriores. Y nada más cerca de la razón al recordar al paciente lector, el infinito vía crucis de idas y vueltas que ha padecido nuestra depuradora que sigue aún sin convertirse en realidad, por culpa de pánfilos políticos e ineficaces gestores. Así que, debido a aquellos polvos, nos toca a todos nosotros y a los que nos visitan, soportar otro verano lleno de lodos, cada vez que nos queramos dar un chapuzón en cualquiera de nuestras playas.

No hay peor vergüenza que la que, a sabiendas, se quiere ocultar con barquitos “quitanatas” que, de vez en cuando, juegan a intentar dar una imagen de normalidad u otros apaños que se les puedan ocurrir este verano a los lumbreras de turno. Para advertirles de la imperiosa necesidad de acciones eficaces, creo que la mejor imagen que puede describir la urgencia de erradicar “las natas”, es similar a la de un incendio que se pudiera producir en nuestros montes y amenazara con arrasar gran parte de nuestro paisaje. No exagero cuando digo que, ante esta posible catástrofe, nos movilizaríamos todos, cual cuadrilla de peones voluntarios para apagar ese fuego. De igual modo, deberíamos exigir a los políticos que se arremangaran ya para resolverlo y reclamarles, de la forma más contundente (movilizaciones incluidas), soluciones a este grave problema que nos afecta tanto a nerjeños como a visitantes.

No quiero imaginarme que algún niño pueda contagiarse de algo malo, cuando plácidamente juegue en la arena del rebalaje con su cubito o que un adulto trague una desafortunada bocanada de “nata”, mientras se da un refrescante y merecido chapuzón. No deseo pensar en una imagen turística, de la que muchos empresarios y comerciantes viven a diario, dañada a tal punto y en plena temporada. Aunque me temo que estos lodos pueden darnos a todos un gran susto en cualquier momento, quizá en el peor, en el que intentaremos vanamente buscar a los responsables de aquellos polvos que hoy nos obligan a seguir bañándonos, un verano más, en estos asquerosos y contaminados lodos.

Alfredo ALCÁZAR

Director de Infonerja.com