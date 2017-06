Hasta el cono

Aunque alguno puedan creer que hay una errata en la palabra en la que pareciera que debería haber una ñ, debo confesar que he estado tentado de colocarla, porque reflejaría bien el sentimiento que tenemos muchos nerjeños ante el caos circulatorio que vivimos desde hace semanas, a las puertas del verano. A estas alturas ya sabrá el lector a lo que me refiero, en cuanto a las consecuencias de la mala organización de quien quiere hacer obras de un puente que es arteria principal de entrada del tráfico en nuestro pueblo y no hace más que mostrar su ineficacia ante tal decisión.

Y para acrecentar el disgusto de conductores, peatones y ciudadanos en general, se les ocurre la estupenda, maravillosa y genial idea de colocar conos. ¡Hasta aquí podríamos haber llegado!

No sólo les bastó con ponerse manos a la obra en la peor época para hacerlo, aunque se lo perdonamos porque hay muchos que pensamos que las obras son para mejorar algo que estaba mal y el puente ya les digo que lo estaba. No sólo se pusieron a ello sin avisar a la población de una forma responsable y organizada, más que con cuatro carteles chapuceros en el entorno, sin pedir disculpas, sin avisar del principio y final (ni ellos lo saben) de las mismas, sin pedir paciencia, comprensión y colaboración de todos. No sólo hicieron todo esto sino que, después de todas estas infamias que sufren cada día los que tienen obligatoriamente que circular por la zona cero, nos pusieron los famosos conos que no perdonamos, porque parece que encima se estén cachondeando.

Me refiero a estas filas de conos que están poniendo los municipales en plaza Cantarero y alrededores para que cumplan una única función: dejar patente la incompetencia de quien ha tenido esta bochornosa idea. ¿Ha estado usted, amable lector o lectora en alguna cola de aeropuerto, antes de mostrar sus billetes o en alguna otra cola donde hay muchísima gente esperando su turno? ¿Ha observado cómo se colocan ciertas cintas o barreras que hacen que los que esperan vayan avanzando de forma zigzagueante? Pues sabrá que estas barreras o cintas se ponen con el fin de que la cola se “achique” artificialmente y no llegue hacerse kilométrica, con la consiguiente mala imagen que se daría en cuanto al servicio que se da y la saturación de las instalaciones donde se produce la espera. Pues eso es precisamente lo que se está haciendo con el tráfico en Nerja, como consecuencia de las obras que se están llevando cabo en el puente viejo. Una idea tan pésima sólo se le puede ocurrir a quien no sabe que más hacer para intentar “cambiar” la imagen del caos circulatorio que vivimos a diario y la clara percepción de ineficacia y organización que tenemos todos de quienes lo gestionan. Unos conos que nos hacen sentir estafados y ridículos cuando nos obligan a circular, con nuestro coche, en dirección contraria a la que intentamos dirigirnos, como si estuviéramos en un carrusel de feria, obligándonos a consumir nuestra paciencia, nuestra gasolina y a producir, sin quererlo, más contaminación y muy malos humos (en todos los sentidos), en nuestro entorno.

No es raro pues que estemos hasta el cono de esta situación que aguantamos todos a diario. Por cierto, cuando el gobierno local hizo el “referendum” digital para ver si ponían adoquines o asfalto cuando se produjeran las mejoras en el puente que ahora sufrimos, ¿no pensó en hacer otro para ver como se podía abordar la gestión del tráfico a la hora de las mismas?. Seguro que habrían recogido aportaciones e ideas brillantes, para un problema que seguro tiene muchas más soluciones que poner unas ridículas filas de conos blancos y rojos, este último color como el que se nos pone la cara diariamente por la indignación que sentimos, al circular al estúpido son de otros que sólo son capaces de aplicar este tipo de soluciones.

Alfredo ALCÁZAR

Director de Infonerja.com