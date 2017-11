Mal de muchos, consuelo de tontos

Estoy seguro que, durante estos días, más de uno habrá sentido gran alivio y consuelo, gracias al decepcionante y maleducado plantón que Ciudadanos ha dado a la pactada moción de censura contra el actual desgobierno municipal.

Este mal de muchos que parece que se va a prolongar más, sirve también para poner sobre el tapete la bajeza de algunos politiquillos de nuestro pueblo, me refiero a los que no trabajan en absoluto para servir a los ciudadanos y ciudadanas, precisamente por lo que pidieron nuestro voto, sino que sólo sirven a sus intereses personales o a los de sus colegas de partido, en un continuo juego de intercambio de cromos (léase aquí concejales, alcaldes y cargos de todo tipo).

Este intercambio de concejales y alcaldes, ajenos incluso a nuestro pueblo, es el que realmente ha llevado a Ciudadanos a malograr un pacto prácticamente firmado, a pesar de que este grupo quiera refugiarse en una burda e improvisada propaganda de falta de unidad entre los miembros del Partido Popular, o de posibles “imputados” del PP en el asunto del vertedero ilegal de Nerja, olvidando que algunas personas de este desgobierno local, incluso la misma alcaldesa, posiblemente tendrán que explicar ante el juez, algunas cosas sobre este “lio” del vertedero.

De nuevo, flaco favor le hacen al pueblo los de Ciudadanos, más preocupados por obedecer, sin rechistar, órdenes provinciales y regionales de un partido que sigue guardando bien las espaldas al desgobierno local, acatando fielmente las llamadas que sobrevienen de la Junta, para que los “cromos” sigan rulando a costa de todos los nerjeños y nerjeñas.

Y en esta locura de “te doy un alcalde aquí y me cedes un concejal allá”, pagan siempre el pato los mismos ingenuos que creen que la política sirve para evitar corruptelas y hacer que vivamos todos mejor y en armonía. !Cuanta patraña para un pueblo tan turbado!

Sigamos siendo sinceros: en este pueblo mandan “cuatro gatos”. El resto, que somos todos nosotros, creemos que cambiamos algo, votándoles cuando toca, para que sigan viviendo del cuento chino.

Estoy completamente seguro que, tras mi última editorial y dado el dramático giro de los últimos acontecimientos en la fallida moción de censura, habrá algún tonto o tonta que, para su consuelo, me sigan deseando mucho mal. A todos ellos les digo: empezad ya a pensar más en las personas, dando soluciones para este pueblo, en lugar de trabajar con el único y miserable interés de mantener vuestro cargo por encima de todo.

Y a usted, querida alcaldesa, le confieso que no me cansaré de seguir pidiéndole, otro rato más, que nos haga a todos el favor de marcharse. Aunque es de esperar que, a estas alturas, ya tenga bastante experiencia en el infame juego de la marrullera política local, por lo que esta vez que se lo pido de nuevo y para apuntalarme en ello, tendré que recordar a todos que, afortunadamente, no hay mal que cien años dure.

Alfredo ALCÁZAR

Director de Infonerja.com